POL-COE: Nottuln-Schapdetten, Roxeler Straße, Reifen an zwei Pkw zerstochen

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Freitag, 08.03.2019, 10:00 Uhr - Samstag, 09.03.2019, 11:20 Uhr, wurden durch bislang unbekannten Täter an zwei geparkten Pkw jeweils der linke Vorderreifen zerstochen. Beschädigt wurden ein blauer Opel Astra und ein grüner Suzuki Jimmy. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/ 7930, zu melden.

