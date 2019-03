Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Fund einer Übungsgranate auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Borkenberge

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 09.03.2019, 10.00 Uhr, sammelten Miitglieder des Heimatvereines Seppenrade Schrott an einem Pförtnerhäuschen des Truppenübungsplatzes Borkenberge und verbrachten diesen zu einem Müllcontainer auf dem Parkplatz des Rosengartens in Lüdinghausen-Seppenrade. Hier stellten sie fest, dass sich bei dem Schrott auch eine rostige Granate befand und verständigten die Polizei. Da nicht gänzlich auszuschließen war, dass von der rostigen Granate eine Gefahr ausging, sperrten Polizeibeamte die jetzige Ablagestelle am Rosengarten ab. Angeforderte Spezialisten des Landeskriminalamtes überprüften die gefundene Granate und gaben Entwarnung. Von dem Gegenstand ging keinerlei Gefahr aus. Er wurde durch Mitarbeiter des Landeskriminalamtes der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Die Sperrmaßnahmen am Rosengarten konnten um 18.00 Uhr aufgehoben werden. Zu Beeinträchtigungen des Verkehrs ist es nicht gekommen.

