Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkener hat Fundsache dabei

Lauterecken (ots)

Ein 54-jähriger Mann ist am Montagnachmittag am Straßenrand der B 420 liegend aufgefunden worden. Bei dem alkoholisierten Mann fand sich eine Geldbörse, die zuvor von einem anderen Mann als verloren gemeldet worden war. Er hatte sie im Automatenraum einer Bank in Offenbach-Hundheim liegengelassen. Der Betrunkene wurde zur eigenen Sicherung zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen. Der sich zunächst sehr aggressiv verhaltende Mann machte keine Hinweise wie er zu dem Geldbeutel gekommen war. In der Börse war kein Geld mehr enthalten. Das bei dem 54-Jährigen im Jackenärmel aufgefundene Schein- und Hartgeld wurde sichergestellt.

