Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Thür (ots)

Im Zeitraum vom 27.06.19; 23:20 Uhr, bis 28.06.2019; 02:00 Uhr, wurden in Thür insgesamt 6 Fahrzeuge beschädigt. Die Fahrzeuge befanden sich alle geparkt in der Strasse Im Eulenschrei, im Nahbereich des Anwesen Nr.11. Der Schaden dürfte sich im 5-stelligen Betrag befinden. Wer kann Hinweise auf den oder die Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizei Mayen, Te.:02651/8010 oder per E Mail pimayen@polizei.rlp.de

