Polizei Düren

POL-DN: Achtjähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Als er mit seinem Tretroller unvermittelt auf die Fahrbahn fuhr, wurde am Mittwochnachmittag ein Junge von einem Pkw erfasst. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 16:45 Uhr waren zwei ortsansässige Jungs mit ihren Rollern auf dem Gehweg entlang der Breite Straße in Echtz unterwegs. Zeugenaussagen zufolge fuhr einer der beiden unvermittelt zwischen zwei am Straßenrand parkenden Autos hindurch auf die Fahrbahn. Hier kollidierte er mit einem Pkw und kam zu Fall. Am Steuer des Wagens saß ein 53 Jahre alter Mann aus Stolberg. Er hatte die Breite Straße in Fahrtrichtung Geich befahren und noch versucht zu bremsen, als der Junge aus seiner Sicht von links auf die Straße fuhr.

An den beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden, der Autofahrer blieb unverletzt. Der Achtjährige wurde zur Untersuchung und weiteren Beobachtung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Erziehungsberechtigte, ihre Kinder nochmals auf die Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen und verkehrsgerechtes Verhalten zu besprechen, damit die Freizeit im Freien gerade bei den tollen Wetteraussichten so sicher wie möglich stattfinden kann. Auch andere Verkehrsteilnehmer denken bitte daran, dass in den Ferien nicht nur zu den üblichen Schulzeiten vermehrt Kinder im Straßenverkehr unterwegs sein können. Gegenseitige Vorsicht und Rücksichtnahme sind unabhängig von Wetter und Ferienzeiten immer angebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell