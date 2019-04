Polizei Düren

POL-DN: Fahrraddiebe gestoppt

Heimbach (ots)

Am Mittwochmittag gelang es einem aufmerksamen Zeugen in Hasenfeld, zwei Jugendliche vom Diebstahl eines Fahrrads abzuhalten. Sie konnten allerdings entkommen.

Gegen 12:25 Uhr beobachtete ein 30 Jahre alter Zeuge zwei Männer, die sich auf dem Grundstück eines Hauses an der Straße Am Sonnenhang aufhielten. Während einer augenscheinlich "Schmiere" stand, vergriff sich der andere an einem dort abgestellten Rad und wollte dieses mitnehmen. Der Beobachter schrie die beiden jungen Männer an und nahm anschließend die Verfolgung der flüchtenden Beinahe-Diebe auf. Er schaffte es tatsächlich, einen der beiden festzuhalten. Doch als er den Notruf absetzte und die Polizei hinzurief, gelang dem Unbekannten die Flucht.

Die beiden Jugendlichen waren ungefähr 15 bis 17 Jahre alt und hinterließen insgesamt einen eher ungepflegten Eindruck. Einer von ihnen war bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, einem dunklen Kapuzenpullover sowie dunkler Regenjacke. Er hatte dunkles Haar und trug eine Zahnspange.

Die beiden Unbekannten rannten über einen Fußweg in Richtung des Campingplatzes davon. Hinweise auf die Jugendlichen nimmt die Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell