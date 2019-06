Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Glück im Unglück - Dem Rauchmelder sei Dank

Ettringen (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 25.06.2019 wurde die Polizei über einen Zimmerbrand in Ettringen informiert. Beim Eintreffen war die Freiwillige Feuerwehr der VGV Vordereifel bereits vor Ort und hatte mit den Löscharbeiten begonnen. Der Anwohner, welcher glücklicherweise noch durch einen Rauchmelder auf den Brand aufmerksam gemacht wurde, konnte das bereits verqualmte Haus rechtzeitig verlassen und wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Sein vierbeiniger Freund konnte durch die Feuerwehr aus dem Haus gerettet werden und Verwandten übergeben werden. Zur Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden, die Ermittlungen dauern an.

