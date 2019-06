Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Lebensmittelmarkt ihn Mayen

Mayen (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 23.06.2019, kam es in Mayen, Koblenzer Straße 176 zu einem Einbruch in einen Supermarkt. Der Alarm wurde gegen 02:50 Uhr ausgelöst. Die Täter schnitten einen Mattenzaun auf der Rückseite des Geländes auf. Danach legten sie eine Leiter an das Gebäude an und begaben sich auf das Dach. Dort wurde ein ca. 1 x 1 m Loch in das Dach geschnitten und in den Markt eingestiegen. Anschließend wurde eine Schiebetür eingeschlagen, so dass man zu einem dort stehenden Geldausgabeautomaten gelangte. Von diesem wurde ein Seitenteil abgeflext, danach wurde von der weiteren Tatausführung, vermutlich wegen der ausgelösten Alarmanlage,Abstand genommen . Die Kriminalpolizei Mayen (Telefon 02651/801-0) bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, insbesondere auch Angaben zu möglichen Tatfahrzeugen. Dabei dürfte es sich, aufgrund der mitgebrachten Tatwerkzeuge, um einen Kombi oder Transit gehandelt haben.

