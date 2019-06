Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polch - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, dem 24.06.2019 kam es in dem Zeitraum von 08:30 Uhr - 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Mörikestraße in Polch. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte ein am Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug im Heckbereich, sowie einen unmittelbar daneben befindlichen Gartenzaun. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

