Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Supermarkt in Remagen

Remagen (ots)

Am 25.06.2019 kam es um 02:38 Uhr zu einem Einbruch in einen Supermarkt in Remagen in der Goethestraße. Zwei Täter hebelten die Eingangstür des Supermarktes auf und entwendeten anschließend die im Kassenbereich deponierten Zigaretten. Diese transportierten sie in einem Müllsack ab und flüchteten zunächst zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Polizei bittet daher um Hinweise, wer zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, bzw. beobachtet hat, wie in Tatortnähe die Personen in ein Fahrzeug stiegen. Hinweise bitte an die Polizei Remagen, Tel. 02642/9382-0.

