Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Bewaffneter Raubüberfall auf Bankfiliale (Pressemeldung 3)

Ilvesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag kurz nach 7 Uhr wurde eine Filiale der VR-Bank Rhein-Neckar in der Schlossstraße in Ilvesheim von einem bewaffneten, bislang unbekannten Täter überfallen.

Wie bereits berichtet, soll der Unbekannte mehrere Angestellte der Bank mit einer Schusswaffe bedroht und in einen Tresorraum gedrängt haben. Er forderte Bargeld und schlug auf einen Angestellten ein, der hierbei leicht verletzt wurde.

Nachdem er mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet hatte, flüchtete der Täter aus der Bank und schloss die Angestellten in dem Tresorraum ein.

Während seiner Flucht entledigte er sich einer Schusswaffe, diese konnten Beamten unweit des Tatorts sicherstellen.

Durch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz konnten die Bankangestellten aus der Bank gebracht werden.

Sie wurden umgehend von Seelsorgeteams und Rettungskräften medizinisch versorgt. Bis auf den vorgenannten leicht verletzten Angestellten wurde niemand verletzt.

Die Polizei war mit über 100 Beamten im Einsatz, es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter durchgeführt. Ein Tatverdächtiger konnte bislang weder verifiziert nach gefasst werden.

Gegen 12.30 Uhr wurden die Absperrungen im Bereich Schlossstraße aufgehoben.

Zur gleichen Zeit führten Beamte in Tatortnähe Anwohnerbefragungen durch.

Die Ermittlungen in dieser Sache übernahm die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, die mit Hochdruck an der Aufarbeitung der Geschehnisse und einer möglichen Täterermittlung arbeitet.

Gesucht wird

ein männlicher Täter, ca. 180 cm groß, ca. 40 Jahre, schlank, dunkle Bekleidung, Sonnenbrille, eventuell mit einer auffälligen Perücke.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und nach Personen, denen in der zurückliegenden Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge vor der Bankfiliale oder in unmittelbarer Umgebung aufgefallen sind. Diese mögen sich bitte unter 0621 174 4444 bei der Kriminalpolizei melden und ihre Wahrnehmungen mitteilen.

