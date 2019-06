Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Luzenberg: Versuchter Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Zeit von Samstag, 23 Uhr bis Montag, kurz nach 7 Uhr, versuchte ein bislang Unbekannter in einen Kiosk in der Stolberger Straße zu gelangen. Der Täter schob an der Eingangstür den Rollladen nach oben und machte sich dann mit brachialer Gewalt an der Tür zu schaffen. Da sich diese allerdings nicht öffnen ließ, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

