Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der L 143 bei Kell am See

Kell am See (ots)

Am Samstag, den 16.03.2019, ereignet sich auf der L 143 bei Kell am See, gegen 08:05 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der flüchtige PKW in Höhe der Sportplatzanlage in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und hat dadurch den entgegenkommenden PKW zum Ausweichen gezwungen. Dieser ist hierdurch von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht. Die Beifahrerin des verunfallten PKW hat sich dadurch an der Schulter verletzt. Hinweise zu dem flüchtigen PKW nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen. (Tel.: 06503-9151-0)

