Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, 16. März 2019 zwischen 16:00 und 17:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am Europlatzes "Auf der Idar" zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher stieß vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten PKW der Marke BMW 1er, Farbe Grau. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand ein Sachschaden im Bereich des rechten Fahrzeughecks. Aufgrund des entstandenen Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher den Zusammenstoß bemerkt haben muss. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/ 5610 entgegen.

