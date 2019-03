Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, 16. März 2019, kam es auf dem Parkplatz der Messehalle Idar-Oberstein während der Automobilmesse zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr ein in der Nähe des Einganges abgestellter PKW VW Golf, Farbe weiß, im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei Idar-Oberstein unter 06781-5610 entgegen.

