Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Trier (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 15.03.2019 auf Samstag, dem 16.03.2019 wurde durch Unbekannte in Trier-Pfalzel ein geparkter Toyota Auris beschädigt. An dem in der Sirckstraße abgestellten PKW wurde mit einem spitzen Gegenstand die Lackierung der Beifahrerseite zerkratzt. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizeiinspektion Schweich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell