Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden auf Parkplatz in Konz

Konz (ots)

Am Freitag, 15.03.19, zwischen 15.45 Uhr und 16.20 Uhr, wurde in Konz, Konstantinstraße 44-46 auf dem Parkplatz, hinter Kaufland, ein geparkter dunkelbrauner Peugeot 508 Kombi vermutlich beim Aus-/Einparken an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Geschätzter Sachschadens am Peugeot: ca. 2000.- EUR. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Konz, Tel. 06501-92680.

Granastraße 116

54329 Konz

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

Harald Kiefer

06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de







