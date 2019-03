Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tageswohnungseinbruch in Hoppstädten-Weiersbach

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in den späten Nachmittagsstunden des 14. März 2019 in der Saarstraße in Hoppstädten-Weiersbach Zugang zu einer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Wohnung und entwendeten dort diverse Limonaden- bzw. Softgetränke sowie Tabakutensilien.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Birkenfeld, Tel. 06782-9910, erbeten.

