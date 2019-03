Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 51 zwischen Trier und Konz

Konz (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 16:40 Uhr ereignete sich auf der B 51 zwischen Trier und Konz ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr ein PKW die B 51 aus Richtung Trier kommend in Richtung Konz. Der 19jährige Fahrer erkannte den vor sich ihm gebildeten Stau zu spät. Vermutlich um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich er nach links aus und kollidierte mit einem entgegenkommenden Traktor. In dem mit 3 Personen besetzten PKW wurde der 17jährige Beifahrer eingeklemmt und musste durch Kräfte der FFW Konz aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Der Fahrer und ein weiterer 17jähriger Insasse des PKW wurden vermutlich nur leicht verletzt. Der Fahrer des Traktors erlitt einen leichten Schock. Alle Unfallbeteiligten wurden zwecks medizinischer Versorgung in Trierer Krankenhäuser verbracht. An dem PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der Traktor konnte durch vorläufige Reparaturarbeiten vor Ort selbstständig die Fahrbahn räumen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die B51 musste während der Rettungs-und Räumungsarbeiten für ca. 2 ½ Stunden voll gesperrt werden. Hierbei kam es auf Grund des Berufsverkehrs zu erheblichen Behinderungen und Rückstau in beiden Richtungen. Im Einsatz waren die FFW Konz mit 28 Mann, 4 RTW, 2 Notärzte, die PW Konz, PI Saarburg und die PI Trier.

