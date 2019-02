Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf in Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt - Giesener Str.(fm)

Am 13.02.2019, gegen 20 Uhr parkte eine 23-jährige Fahrerin aus Sarstedt ihren Pkw in der Giesener Str., Höhe Hausnummer 27a. Sie stand rechtsseitig in Richtung Voss-Straße. Am nächsten Morgen, gegen 07:30 Uhr, als sie den Pkw wieder nutzen wollte, stellte sie einen Schaden - Kratzspuren- am hinteren linken Seitenteil und Stoßstange fest. Es ist zu vermuten, dass ein dahinter geparkter Pkw beim Einfahren in den fließenden Verkehr, gegen den blauen Opel Adam der Sarstedterin gefahren und danach geflüchtet ist. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 - 700 Euro. Die Polizei in Sarstedt sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und bittet um Hinweise unter 05066-9850.

