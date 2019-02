Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Speicher (ots)

In der Zeit von Dienstag, 26.02.19 gegen 12:00 Uhr bis Mittwoch, 27.02.19 gegen 09:00 Uhr kam es in der Ringstraße in Speicher zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW.

Hierbei schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines weißen Citroen ein. Gestohlen wurde aus dem Fahrzeug nach Angaben des Geschädigten nichts.

Sachdienliche Hinweise zur Sache bitte an die Polizeiinspektion Bitburg.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561/96850



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell