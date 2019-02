Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Wiesengeländes, Polizei Prüm sucht Zeugen

Lascheid (ots)

Am 26.02.2019 brannte in Lascheid, Hauptstraße 27, kurz nach Mittag neben einem Wohngebäude eine Wiese. Vom nach Hause zurückkehrenden Anwohner wurden drei Kinder im Alter von ca. 8 Jahren gesehen, die fluchtartig das Gelände verließen. Zeugen, die zu dem Vorfall Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Ansprechpartner Herr PHK Pannen

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

06551-942-0

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



