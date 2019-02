Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus

Rittersdorf (ots)

Am vergangenen Freitag, 22.02.19 drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ortslage Rittersdorf ein. Als Tatzeitraum konnte die Zeit zwischen 18:10 und 22:15 Uhr ermittelt werden. Hierbei wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, sollte jemand in der besagten Zeit oder an den vorherigen Tagen verdächtige Wahrnehmungen in der Ortslage Rittersdorf getroffen haben.

