Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 27.02.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Unfallverursacher flieht, Zeugen gesucht

Ort: Daun, Trierer Straße

Zeit: 25.02.2019, 12.05 Uhr bis 13.15 Uhr

Ein Autofahrer stellte sein Fahrzeug in einer Parkbucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes ab. Der Führer eines weiteren Fahrzeuges rangierte links neben dem abgestellten PKW und touchierte dabei dessen Stoßstange. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Daun entgegen, 06592-96260

Ereignis: Unfallverursacher flieht, Zeugen gesucht

Ort: Gerolstein, Brunnenstraße

Zeit: 24.02.2019, 13.45 Uhr bis 17.15 Uhr

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges touchierte einen auf dem Parkplatz neben dem LBM abgestellten Mitsubishi Geländewagen. Vermutlich wurde dieser im Rahmen eines Wende-oder Rangiermanövers beschädigt. Der Unfallverursacher floh anschließend von der Örtlichkeit. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Gerolstein, 06591/95260.

Ereignis: Zwei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ort: Gerolstein, Am Rasbach

Zeit: 26.02.2019, 19.35 Uhr

Ein 21 Jahre alter Autofahrer aus der VG Gerolstein befuhr die Straße am Rasbach in Richtung Lissinger Straße. Aus noch nicht geklärter Ursache kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fahrschul-PKW. In diesem befanden sich zu der Zeit drei Insassen. Durch den Aufprall wurden zwei dieser Personen leicht verletzt. Sie begaben sich eigenständig in ein nahegelegenes Krankenhaus. An den PKW entstand jeweils Sachschaden.

Markus Otten Polizeiinspektion Daun Mainzer Straße 19 54550 Daun www.polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell