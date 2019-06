Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Einbrecher dringt während Anwesenheit der Bewohner in Bungalow ein und stiehlt hochwertigen Schmuck - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter drang am Sonntag, zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr, vermutlich über die offenstehende Gartentür bzw. Terrassentür in einen Bungalow in der Mecklenburger Straße ein. Während sich die Bewohner im Anwesen aufhielten, entwendete der Unbekannte aus einer Schatulle im Schlafzimmer diversen hochwertigen Schmuck, darunter mehrere Ringe, ein Perlenarmband, eine Herrenarmbanduhr sowie Goldmünzen. Im Anschluss ergriff er über ein Fenster die Flucht.

Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Käfertal suchen nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell