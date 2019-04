Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wieder Planenschlitzer unterwegs

Hamm - Rhynern (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18. April 2019, 20 Uhr und Freitag, 19. April 2019, 09.30 Uhr wurde an der Raststätte Rhynern Süd an einem Lkw die Plane aufgeschlitzt und alkoholische Getränke im Wert von 200 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell