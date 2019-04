Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Feuer in Doppelgarage

Hamm-Herringen (ots)

In der Nacht zu Freitag, gegen 4 Uhr, brannte eine Doppelgarage in der Straße An der Waldemei komplett aus. Ein angebautes Carport wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Doppelgarage ist einsturzgefährdet. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 11000 Euro. (ag)

