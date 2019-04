Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwer verletzter Quadfahrer nach Verkehrsunfall

Hamm - Bockum-Hövel (ots)

Am Karfreitag, 19. April 2019, gegen 10 Uhr kam ein 44-jähriger Quadfahrer auf der Stockumer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem er stationär verblieb. Das Quad wurde schwer beschädigt und musste von der Unfallstelle geschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro beziffert. (ab)

