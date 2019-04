Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Hamm-Pelkum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 18. April, auf der Lohauserholzstraße wurde ein 79-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Gegen 11.20 Uhr wollte eine 37-jährige Mazda-Fahrerin nach rechts auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen und blieb stehen, um den hinter ihr fahrenden Pedelec-Fahrer passieren zu lassen. Dieser wollte jedoch links an dem haltenden Auto vorbei, machte eine Lenkbewegung und stürzte. Der 79-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (bw)

