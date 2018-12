POL-LIP: Lemgo - Spiegel abgetreten

Lippe (ots) - (LW) Am Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr beobachtete ein 49-jähriger Lemgoer, wie eine Gruppe Jugendlicher (2 Jungen und 2 Mädchen) an seinen beiden Fahrzeugen, die ordnungsgemäß an der Paulinenstraße geparkt waren, die Spiegel an den Beifahrertüren abtraten. Obwohl der Geschädigte sofort die Verfolgung der Gruppe aufnahm, verlor er sie im Bereich des Bahnhofes aus den Augen. An den beiden Fahrzeugen (BMW und Suzuki) entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei Lemgo unter der Telefonnummer 05261 - 9330.

