Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Horster Straße, nahe der Friedrich-Ebert-Straße, wurde am Donnerstag, 18. April, gegen 12 Uhr, ein geparkter Hyundai beschädigt. Eine Zeugin sah, wie ein älterer Mann mit seinem Auto gegen den Hyundai fuhr. Dann entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. An dem grauen Hyundai entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell