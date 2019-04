Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Hamm - Herringen (ots)

Am Donnerstag, 18. April 2019 gegen 15 Uhr kam es auf der Dortmunder Straße in Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 1 zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Beteiligte verletzt wurden. Ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus Ahlen befuhr mit seinem Pkw Volvo die Dortmunder Straße stadtauswärts. Vor ihm fuhren ein 59-jähriger Pkw-führer aus Wetter mit seinem Mercedes Sprinter und eine 34-jährige Pkw-führerin aus Bergkamen mit ihrem Opel Zafira. Beide mussten verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der 61-Jährige zu spät und fuhr auf den Mercedes Sprinter auf, der in der weiteren Folge auf den Opel Zafira geschoben wurde. Durch den Aufprall wurden der 61-Jährige und die 34-Jährige leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 41000 Euro. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geschleppt werden. (ab)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell