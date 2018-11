POL-BN: Foto-Fahndung: Nach Auseinandersetzung im Rockermilieu - Polizei sucht unbekannten Tatverdächtigen

Wer kennt diesen Mann? Hinweise an die Bonner Kripo unter 0228/15-0 oder via Email an KK12K-Wache.Bonn@polizei.nrw.de. Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Am Mittwochabend durchsuchte die Polizei die Wohnung eines 57-Jährigen in Erftstadt-Köttingen sowie das Clubhaus des Rockerclubs "MC Gremium" in Euskirchen (siehe dazu unsere Meldung vom 22.11.2018, 00:10 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4122335).

Angehörige des Motorradclubs sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand am 10. November 2018 gegen 20.00 Uhr in Mechernich-Weyer (Kreis Euskirchen) überfallartig eine Feier eines lokalen Motorradclubs gestürmt und auf die anwesenden Personen eingeschlagen haben.

Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen konnte die Identität eines Tatverdächtigen, der bei dem Überfall fotografiert wurde, bislang nicht ermittelt werden. Auf richterlichen Beschluss veröffentlicht die Polizei daher ein Foto des Mannes. Wer ihn erkennt oder Hinweise zu seiner Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 oder via Email an KK12K-Wache.Bonn@polizei.nrw.de mit der Bonner Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Die weiteren Ermittlungen zu der Schussabgabe durch den 57-jährigen Mann in Erftstadt-Köttingen wurden indes von einer Mordkommission der Kölner Polizei übernommen.

