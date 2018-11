POL-BN: Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei in der nächsten Woche Geschwindigkeitskontrollen durch.

Bonn (ots) - Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei in der nächsten Woche Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 26.11.2018: in Bonn-Kessenich auf der Karl-Barth-Straße, in Bornheim-Brenig auf dem Hohlenberg, in Swisttal-Heimerzheim auf der Vorgebirgsstraße sowie in Bonn auf dem Hermann-Wandersleb-Ring;

Dienstag, 27.11.2018: in Bonn-Beuel auf der L 16/ Auf der Rötschen, in Königswinter-Thomasberg auf der Siebengebirgsstraße, in Bad Godesberg auf der Zanderstraße und in Meckenheim auf der L 262/Sängerhof;

Mittwoch, 28.11.2018: in Bonn-Lengsdorf An der Ohligsmühle, in Swisttal-Ludendorf auf der Rathausstraße, in Bonn-Dransdorf auf der Siemensstraße und in Wachtberg-Berkum auf der L 123;

Donnerstag, 29.11.2018: in Bad Honnef-Rottbitze auf der L 247, in Bonn auf der Graurheindorfer Straße, in Wachtberg-Niederbachem auf der L 123 und in Bonn am Rathenauufer;

Freitag, 30.11.2018: in Bornheim-Brenig auf dem Hohlenberg, in Swisttal-Heimerzheim auf der Vorgebirgsstraße, in Bonn-Geislar auf der L 16 und in Bornheim-Rösberg auf der Metternicher Straße.

Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis-/ Stadtgebiet gerechnet werden.

