POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht mutmaßlichen Einbrecher - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots) - Ein bislang unbekannter Mann soll am 10.11.2018, gemeinsam mit einem Komplizen, versucht haben in ein Einfamilienhaus im Königswinterer Ortsteil Rauschendorf einzubrechen. Nachdem sich die mutmaßlichen Einbrecher Zugang zu dem Garten des Hauses verschafft hatten, versuchte der abgebildete Tatverdächtige ein Fenster des Hauses aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch. Durch eine an dem Haus angebrachte Videokamera wurde der Mann aufgezeichnet.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Polizei Bonn auf richterlichen Beschluss ein Foto des Mannes.

Wer Angaben zur Identität der Person machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/150 in Verbindung.

