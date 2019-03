Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendlicher überquert offenbar unaufmerksam die Stadtbahngleise

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 15 Jahre alter Fußgänger ist am Mittwoch (20.03.2019) an der Haltestelle Antwerpener Straße von einer Stadtbahn erfasst worden. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um den augenscheinlich leicht verletzten Jugendlichen und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der 15-Jährige, der offenbar Kopfhörer trug, wollte gegen 07.35 Uhr die Gleise am Bahnübergang überqueren. Er achtete wohl nur auf die stadtauswärts fahrende Bahn und betrat die Gleise ohne die Warnsignale zu beachten. Im letzten Moment bemerkte er offenbar den Zug auf dem Gegengleis, der Versuch zur Seite zu springen scheiterte aber. Der Unfall war für den 31 Jahre alten Stadtbahnfahrer nicht mehr vermeidbar.

