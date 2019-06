Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung der Polizeiinspektion Mayen für das Wochenende vom 28. bis 30 Juni 2019

Mayen (ots)

#Verkehrskontrollen in Thür anl. Baustelle auf der B 256: Am Freitag, den 28.09.2019, führten Beamte der PI Mayen zur Mittagszeit zweimal Kontrollen auf dem Verbindungsweg zwischen Thür und Flugplatz Mendig (sog. Thürer Wiesen) durch. Aufgrund einer Baustelle war dort die B 256 zwischen Thür und Mendig gesperrt. Der Feldweg in den Thürer Wiesen wurde für die Dauer der Baustelle von einigen Fahrzeugführern als "Abkürzung" in Richtung Flugplatz Mendig genutzt. In der Sache gingen mehrere Beschwerden bei der PI Mayen ein. Bei den beiden Kontrollen wurden insgesamt neun Fahrzeugführer festgestellt, welche verbotswidrig, entgegen der Absperrung und Beschilderung, den Weg befahren hatten. Von den Fahrzeugführern wurde jeweils ein Verwarnungsgeld in Höhe von 20 Euro einbehalten. Die Sperrung der B 256, Thür Richtung Mendig, wurde im Laufe dieses Wochenendes wieder aufgehoben, so dass sich das Umfahren der Baustelle zukünftig erledigt haben dürfte.

#Sachbeschädigung beim Thürer Tennisclub - Zeugenaufruf Am Freitagnachmittag (28.06.2019), zwischen 14:00 und 18:00 Uhr, kam es auf dem Gelände des Tennisclub TC Thür e.V., Am Golokreuz, Thür, zu mehreren Sachbeschädigungen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich verbotenerweise von den Bahngleisen her Zugang zu dem umzäunten Gelände des Tennisclubs. Dort wurde u.a. Werkzeug beschädigt und ein Feuer in einer Schubkarre gelegt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651 801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

#Schlägerei in Gaststätte (Pub) in Ettringen: In der Nacht zum Samstag, den 29.06.2019, gegen 04:00 Uhr, wurde der PI Mayen eine Schlägerei in einer Gaststätte (Pub) in Ettringen gemeldet. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein Täter die Handtasche einer Kneipenbesucherin durchsucht hatte. Als diese den Täter darauf ansprach, kam es zu einem Streit. Zwei Zeugen, welche den Streit schlichten wollten, wurde in der Folge durch den Täter geschlagen und verletzt. Der Täter flüchtete im Anschluss vom Tatort. Die Ermittlungen der PI zur Identifizierung des Täters dauern derzeit noch an.

#Diebstahl von hochwertigem Fahrrad (Pedelec) in Mayen: In der Nacht zum Samstag (29.06.2019) wurde ein hochwertiges Fahrrad im Wert von ca. 2.000 Euro in der Berresheimer Straße in Mayen entwendet. Es handelt sich um ein Pedelec (mit Elektrotretunterstützung) der Marke "Feldmeier", Farbe weiß. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651 801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

#Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden in Ochtendung: Am Samstag, den 29.06.2019, gegen 11:00 Uhr, kam es an der Einmündung Oberpfortstraße/Bahnhofstraße in Ochtendung zu einem Verkehrsunfall. Ein aus der Bahnhofstraße kommender PKW-Fahrer (32 Jahre) missachtete die Vorfahrt einer PKW-Fahrerin (42 Jahre), welche die Oberpfortstraße in Richtung Ortskern befuhr. Durch den Zusammenstoß drehte die der PKW der Fahrerin und schleuderte gegen eine Hauswand. Bei dem Zusammenstoß wurde die PKW-Fahrerin leicht verletzt. Der Schaden an beiden PKW sowie dem Haus wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Ein PKW war so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

#Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer bei den Riedener Mühlen: Am Samstagmittag (29.06.2019), gegen 12:30 Uhr, kam es auf einem für den Verkehr durch Verkehrszeichen gesperrten Feldweg (ausgenommen Anlieger und Landwirtschaft) zwischen den Riedener Mühlen und Kirchwald zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Ein Belgischer Staatsbürger (57 Jahre) fuhr mit seinem PKW in Richtung Kirchwald, der Radfahrer (28 Jahre) aus der Region mit seinem Fahrrad in Richtung Riedener Mühlen. Beide begegneten sich in einer Kurve. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Aufgrund der Ermittlungen an der Unfallstelle muss beiden Beteiligten ein regelwidriges Verhalten vorgeworfen werden.

