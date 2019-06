Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, um 17:00 Uhr, kam es auf der Borkener Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 47-jährigen Pkw-Fahrer aus Schermbeck und einem 27-jährigen Fahrradfahrer aus Dorsten. Der Schermbecker beabsichtigte von der Borkener Straße in Fahrtrichtung Süden rechts von der Borkener Straße in Richtung Kurt-Schuhmacher-Straße abbiegen. Der Radfahrer fuhr in gleicher Richtung auf der Borkener Straße. Im Bereich der Abfahrt zum Schwimmbad kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Er wurde zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

