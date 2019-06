Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahrzeugtür geöffnet - Fahrradfahrer stürzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, um 15:00 Uhr, verletzte sich ein 39-jähriger Fahrradfahrer aus Bottrop bei einem Verkehrsunfall auf der Lossenstraße. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Bottrop hielt auf der Lossenstraße und öffnete seine Fahrzeugtür in dem Moment, als sich der Radfahrer von hinten näherte. Der Radfahrer prallte gegen die Fahrzeugtür und verletzte sich bei dem anschließenden Sturz leicht. An den Fahrzeugen entstand 1.800 Euro Sachschaden.

