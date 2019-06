Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann flüchtet rücksichtslos nach Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Nachdem ein Mann am Donnerstag um kurz nach 16.00 h in einem Baumarkt an der Pelsstraße bei einem Diebstahl aufgefallen ist, ist der Tatverdächtige rücksichtslos geflüchtet. Einer Mitarbeiterin des Baumarktes war der Verdächtige aufgefallen, weil er Ware eingesteckt hatte und damit den Geschäftsraum verlassen hatte, ohne zu bezahlen. Als die Mitarbeiterin dem Mann mit einem Kollegen zum Auto folgte, forderte der Verdächtige sie auf, vom Auto wegzugehen. Kurz danach setzte der Mann den Wagen zurück, sodass der Mitarbeiter zur Seite springen musste, um nicht vom Auto erfasst zu werden. Der mutmaßliche Dieb fuhr anschließend auf die Pelsstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Andere Autofahrer mussten bremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Die Ermittlungen zum Fahrer des Wagens wegen räuberischen Diebstahls und Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an.

