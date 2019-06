Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei sucht Zeugen - Mann springt aus Gebüsch

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann ist auf einem Fußweg an der Hans-Böckler-Straße (zwischen Kleingartenanlage und alter Bahntrasse) aus dem Gebüsch gesprungen und hat eine Jugendliche erschreckt und gekratzt. Die 15-jährige Bottroperin war am Montag gegen 16.30 h auf dem Weg unterwegs. Der Mann sprang aus dem Gebüsch, zog an der Kleidung und kratzte die junge Frau. Dabei soll er "gegrunzt" haben. Die Bottroperin konnte den Mann durch einen Tritt und einen Taschenalarm loswerden. Die Polizei erhielt erst später die Information über den Vorfall, als die Jugendliche im Krankenhaus wegen gesundheitlicher Probleme behandelt wurde. Der Mann soll häufiger dort unterwegs sein. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 1,70 m groß, ca. 60 Jahre alt, Glatze mit einzelnen grauen Stoppeln, längerer, grauer Bart, trug ein T-Shirt mit Camouflage-Optik und einer dunklen Brusttasche, eine knielange, graue Hose. Seine Arme sollen sehr behaart gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Verbindung zu setzen, Tel: 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell