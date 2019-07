Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Rüber, Lonniger Straße (ots)

Am 01.07.2019, kam es in der Zeit von ca. 12:00 h bis 15:30 h, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Lonniger Straße. Ein Lkw touchierte während der Vorbeifahrt eine Grundstücksmauer und beschädigte hierbei mehrere Dachpfannen. Der Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden, in Höhe von ca. 200.- EUR, zu kümmern. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell