Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Husum-Kleinerer Waldbrand wird gelöscht - Pferde scheuen vor Martinshörnern

Nienburg (ots)

(BER)Am Mittwochabend, 26.06.2019, gegen 21.00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, da es im Bereich des Heyeglas-Sees zu einem Waldbrand gekommen war. Mehrere Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge und 4 Funkstreifenwagen der Polizei Nienburg und Stolzenau fuhren in den Bereich des Sees. Glücklicherweise brannte eine lediglich ca. 100 m² große Fläche etwas abseits des Sees, jedoch in sehr unwegsamen Gelände. Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht. Ein nicht vorhersehbares Ereignis bescherte der Feuerwehr einen weiteren Einsatz. Auf der Anfahrt zum Brand nutzten die Feuerwehrkräfte Blaulicht und Martinshorn, um Wegerecht in Anspruch nehmen zu können. An der Anfahrtstrecke waren drei Personen damit beschäftigt, drei Pferde in einen Transporter einzuladen. Durch die Einsatzhörner scheuten die Tiere, konnten sich losreißen und flüchteten. Da nicht auszuschließen war, dass sich die Pferde auch im Straßenverkehr bewegen würden, verfügte die Polizei eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der Rehburger Straße (Landesstraße 370) auf 30 km/h. Dieses wurde durch aufgestellte Schilder mitgeteilt. Die Feuerwehr unterstütze die Nachsuche mit einer Einsatzdrohne. Die Tiere blieben die gesamte Nacht über verschwunden und konnte am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr wieder eingefangen werden. Den Pferden geht es gut. Unabhängig davon, ob der Brand durch unachtsames Umgehen mit Feuer am Heyeglas-See entstanden war, bitten Feuerwehr und Polizei darum, das Verbot von offenen Feuer sehr ernst zu nehmen und zu beachten. "Aufgrund der anhaltenden Trockenheit steigt das Waldbrandrisiko täglich!" so Axel Bergmann, Sprecher der Polizei für die Landkreise Nienburg und Schaumburg,"Das Verbot gilt am See generell, zurzeit ist jedoch das Risiko, dass sich ein Feuer unkontrolliert ausbreitet, besonders hoch!"

