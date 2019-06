Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht in Hoya

Hoya (ots)

(sch) Die Polizei Hoya sucht nach einem Verkehrsunfall in Hoya vom Sonntag, den 23.06.2019, einen Unfallverursacher. Dieser befuhr die Bücker Straße in Hoya aus Richtung Von-Staffhorst-Straße kommend und beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren. Hierbei kam er im Einmündungbereich nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr das auf einer Verkehrsinsel befindliche Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallstelle konnten die Beamten Fahrzeugteile sicherstellen.

In diesem Zusammenhang wir ein Mazda MX 5 ab dem Baujahr 2015, Farbe Grau, gesucht.

Am Fahrzeug ist die vordere rechte Stoßstange beschädigt.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Hoya unter der Rufnummer 04251/93464-0 entgegengenommen.

