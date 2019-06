Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: PKW am Gevattersee aufgebrochen

Bückeburg (ots)

(PP) Am gestrigen Tage wurde in der Zeit von 16:05 Uhr bis 16:20 Uhr durch bislang unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eines an der Schaumburger Straße in Bückeburg abgestellten Audi A 3 zerstört und vom Beifahrersitz eine abgelegte Handtasche entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0572295930 bei der Polizei in Bückeburg zu melden.

