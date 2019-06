Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Randalierer wird zwangseingewiesen

Bückeburg (ots)

(PP) Am gestrigen Tage sorgte ein alkoholisierter und aggressiver 44-jähriger Hannoveraner für mehrere Polizeieinsätze. Bereits um 14:30 Uhr fiel dieser im Bereich des Dr.-Witte-Platzes in Bückeburg unangenehm auf, nachdem er einem 37-jährigen Bückeburger in den Bauch getreten hatte. Da auf dem Gepäckträger seines mitgeführten Fahrrades auch noch ein griffbereites Armeemesser festgestellt wurde, leiteten die eingesetzten Polizeibeamte entsprechende Verfahren ein und sprachen einen Platzverweis gegen ihn aus. Dies hielt diesen aber nicht davon ab, weitere Straftaten zu begehen, da er gegen 21:50 Uhr unter Alkoholeinfluss mit seinem Fahrrad die Obertorstraße befuhr und vor einem Restaurant lautstark randalierte. Da er hierbei gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten Widerstand leistete, sie beleidigte und bedrohte und sich mehrfach eine mitgeführte Glasflasche gegen den Kopf schlug, bis diese zerbrach, wurde er aufgrund der offensichtlichen Fremd- und Eigengefährdung in die Burghofklinik eingewiesen.

