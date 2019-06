Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln-Polizei beschlagnahmt Indoorplantage - 3 Tatverdächtige festgenommen

Nienburg (ots)

(BER)Am Dienstagmorgen, 25.06.2019, durchsuchten 17 Polizeibeamte des Polizeikommissariates Rinteln, unterstützt durch weitere Kolleginnen und Kollegen der Stadthäger Dienststelle, der Polizeiinspektion aus Nienburg, sowie ca. 40 Polizisten der Zentralen Polizeidirektion (Bereitschaftspolizei) mehrere Gebäude im Auetal. Ebenfalls in den Einsatz eingebunden war eine Gruppe des Mobilen Einsatzkommandos, 5 Diensthundführer mit ihren Tieren, sowie Spezialisten aus dem Landeskriminalamt. Die Staatsanwaltschaft Bückeburg hatte nach intensiven Ermittlungen der Rintelner Polizei Durchsuchungsbeschlüsse unter anderem für das landwirtschaftliche Anwesen in der Gemeinde Rehren erwirkt. Zusätzliche Beschlüsse führten die Ermittler zu anderen Objekten in benachbarte Bundesländer. Einzelheiten hierzu werden noch nicht bekannt gegeben. Die umfangreichen Ermittlungen führten zum Erfolg. Im Laufe der Durchsuchungen in Rehren stellten die Beamten ca. 450 Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsphasen sicher. 240 Pflanzen waren erntereif, über 200 kleiner Pflanzen standen in unterschiedlichen Größen in den Aufzuchtanlagen. Dazu kamen jede Menge Sämlinge und eine erhebliche Menge bereits abgeerntetes Marihuana. Die sehr professionell aufgebaute Anlage wurde ebenfalls beschlagnahmt. Dazu gehörten 40 Deckenlampen, um die erforderlichen Temperaturen zu erreichen, 6 große Standventilatoren zur Belüftung, Zubehör und ein Erntegerät, ein sogenannter "Cannacutter". Drei Beschuldigte im Alter von 21, 29 und 69 Jahren wurden festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen geben Polizei und Staatsanwaltschaft zurzeit keine weiteren Auskünfte.

