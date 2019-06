Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau-Mörlheim, 3.6.2019, 15.20 Uhr Verkehrsunfall zwischen Radfahrern mit leicht verletzter Person

Landau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern kam es am 3.6.2019, gegen 15.20 Uhr auf dem Rad- und Gehweg neben der L509 an der Einmündung Bornheimer Weg bei LD-Mörlheim. Hierdurch kamen beide Radfahrer zu Fall. Die Beteiligten waren nach eigener Einschätzung unverletzt ohne Schäden an ihren Rädern ohne Austausch der Personalien weitergefahren. Die geschädigte Radfahrerin erlitt jedoch eine Verletzung am Handgelenk und meldete den Unfall bei der Polizei nach. Der unbekannte weitere beteiligte Radfahrer wird gebeten, sich unter Tel. Nr. 06341/2870 bei der Polizei Landau zu melden.

