POL-PDLD: Essingen, Gartenstraße, 3.6.2019, 17.00 Uhr Verkehrsunfall, geschädigter Pkw gesucht

Essinge, Krs. Südliche Weinstraße (ots)

Am 3.6.2019, gg. 17.00 Uhr beschädigte ein 72-jähriger Pkw-Fahrer beim Ausparken in Essingen in der Gartenstraße einen geparkten Pkw, Farbe Grün und bemerkte dies erst, als er seinen Pkw zu Hause abstellte und den Schaden an seinem Pkw feststellte. An die Unfallörtlichkeit zurückgekehrt war das geschädigte Fahrzeug zwischenzeitlich weggefahren worden. Der geschädigte Pkw-Halter/-in wird gebeten, sich unter Tel. Nr. 06341/2870 bei der Polizei Landau zu melden.

