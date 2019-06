Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Uchte-Erneuter Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer am 15.06.2019

Nienburg (ots)

(BER)Am Samstagabend, 15.06.2019, gegen 19.50 Uhr, ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen den Straßen "Höfe" und Hammer Kirchweg" in Uchte ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer einem Pkw ausweichen musste und dabei stürzte. Der Radfahrer wurde erheblich verletzt, der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern (Wir berichteten). Zur Unfallzeit fand in direkter Nähe zum Unfallort ein "Feuerwehrgrillen" statt. Möglicherweise sind von Teilnehmern Beobachtungen gemacht worden, die noch nicht der Polizei mitgeteilt worden. Daneben besteht die Möglichkeit, dass der Fahrer den Sturz nicht bemerkt hat. Wer sich damit angesprochen fühlt, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stolzenau unter Tel.: 05761/92060 zu melden. Ein Geschädigter zu einem Verkehrsunfall wird ebenfalls von der Polizeidienststelle Stolzenau gesucht. Am Montag, 17.06.2019, gegen 09.20 Uhr, beobachtet eine Zeugin, einen Verkehrsunfall in Stolzenau, Am Markt, bei dem der Fahrer eines Toyota gegen einen anderen Pkw stieß und den Unfallort verließ, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen 12.00 Uhr informierte die Zeugin die Polizei. Von dem beschädigten Fahrzeug ist leider nur bekannt, dass es sich vermutlich um ein kleineres Modell des Herstellers Ford gehandelt hatte. Da der Verursacher des Vorfalles bekannt ist, bitten nun die Ermittler darum, dass sich die oder der mögliche Geschädigte meldet. Angesprochen sind die Fahrer/in eines kleineren Ford, die sich zur Unfallzeit am Markt in Stolzenau aufgehalten haben.

